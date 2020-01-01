На Донбассе ранен военный

Незаконные вооруженные формирования за день девять раз открывали огонь, один военный получил ранение.

В ООС за день один раненый Прес-центр штаба ООС / Facebook

С начала суток в пятницу, 24 января, сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр ООС.

"Сегодня, 24 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность.

Пять обстрелов по украинским позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, а именно неподалеку Талаковки, два раза рядом с Песками, вблизи Павлополя и в районе населенного пункта Опытное.

Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север - неподалеку Новолуганского, дважды вблизи населенного пункта Луганское и рядом с Орехово.

Напомним, вчера также сообщалось об одном раненом военном. За сутки было зафиксировано 11 обстрелов.

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