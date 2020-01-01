На Одессчине рядом с отделением пожарных сгорел автобус Нацгвардии

Транспортное средство полностью выгорело, однако никто из военных не пострадал. Причины пожара выясняются.

В центре городе Рени Одесской области в пятницу, 24 января, сгорел автобус Национальной гвардии. Об этом сообщает Думская со ссылкой на пресс-службу НГУ.

Отмечается, что водитель оперативно успел высадить солдат, когда начал дымиться салон. Однако, автобус полностью выгорел, несмотря на то,что пожарное подразделение находилось в нескольких метрах от происшествия.

В Нацгвардии сообщили журналистам, что бойцы прибыли в Рени по запросу начальника Нацполиции области - личный состав Измаильского подразделения НГУ должен усилить Измаильское отделение.

"Въехав в город около 16:00, неожиданно произошло возгорание в моторном отделении автобуса ПАЗ, в котором ехал личный состав. Около 16:20 совместными усилиями пожар был локализован. Никто в результате инцидента не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причины возгорания автобуса устанавливаются.

Ранее сообщалось, что горящий мусоровоз сам приехал в пожарную часть Киева. Водитель, увидев дым, идущий из контейнера, решил не тратить времени и сам приехал к пожарным.

А в Николаеве на ходу загорелся автобус с пассажирами. Водителю не удалось самостоятельно потушить пожар, однако, он смог эвакуировать из салона людей.

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