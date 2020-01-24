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В Кабмине анонсировали новое снижения цены на газ

Комментариев: 1
Договор о транзите газа позволил стабилизировать ситуацию на рынке, что дает основание для уменьшения цен. Соответствующие решения уже приняты.
В Кабмине пообещали снижение тарифов на газ
В Кабмине пообещали снижение тарифов на газ
Getty Images

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что есть все факторы для уменьшения цены на газ, и соответствующее решение уже было принято Кабмином. Об этом он вечером в пятницу, 24 января, написал на своей странице в Facebook.

"Подписание договора позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен. И сегодня на Кабмине приняли соответствующие решения. Все детали ждите в понедельник", - написал Оржель.

Он также сообщил, что российский Газпром в январе заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал газа.

"Ежемесячно Газпром должен прокачивать не менее 178 млн куб м. Фактически до 22 января было прокачано только 47% от оплаченных объемов", - написал Оржель.

Он отметил, что это стало возможно благодаря фиксации минимальных объемов прокачки газа в транзитном договоре.

Ранее в Кабмине объяснили механизм снижения цены на отопление. Тарифы снижены на 30%, но  скидка может варьироваться в зависимости от региона.

Перед этим премьер-министр Алексей Гончарук отчитался о снижении тарифов на 30%. В 124 городах Украины за декабрь осуществили перерасчет 131 предприятие теплокоммунэнерго.

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Теги: газ, Тарифы ЖКХ, Газпром, транзит газа, цена на газ, Алексей Оржель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Noblesse_obliger    24.01.2020, 22:37
Оценка:  +2
Noblesse_obliger
Снова лапша на уши охлосу,газ в хранилищах и транзит никаким боком не имеет отношение к нему,ну зебилы схавают и вопросов не зададут!!!
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