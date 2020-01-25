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На Одессчине мужчина нашел на дороге пакет денег и отнес в полицию

Комментариев: 7
Правоохранители не поверили сотруднику муниципальной службы и пригрозили протоколом, однако тот все-таки нашел хозяина крупной суммы.
Пакет денег выпал из машины инкассаторов
Пакет денег выпал из машины инкассаторов
yuzhny.info

Сотрудник муниципальной стражи в городе Южное Одесской области обнаружил на дороге пакет с 250 тысячами гривен. Об этом сообщает Информационный портал города.

Отмечается, что мужчина обратился в полицию, но в отделении ему не поверили и пригрозили админпротоколом.

Рассмотрев пакет, мужчина увидел название банка и сам отправился в финучреждение. Как стало известно позже, пакет с деньгами случайно выпал из машины инкассаторов.

Ранее сообщалось, что полиция Англии нашла "подбрасывателя" денег в местном селе. На протяжении пяти лет неизвестные оставляли деньги в английской деревне, а люди относили их в полицию.

Также сообщалось, что в США мужчина ограбил банк и разбросал деньги на улице.

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Теги: деньги, находка, полиция, Одесская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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GreenPeace!    25.01.2020, 15:21
Оценка:  0
GreenPeace!
Сколько всего находила,всегда отдаю владельцам.
GreenPeace!    25.01.2020, 15:22
Оценка:  0
GreenPeace!
А вот моя соседка сразу в ломбард несет)особенно если находит чужие телефоны,%пьяных посетителей кафе,где она посуду моет
Духовный_скреп    25.01.2020, 15:05
Оценка:  +7
Духовный_скреп
"Мальчик нашел на улице миллион долларов и отнес их в милицию. Рыдающие мать и отец уверяют, что гордятся поступком сына.")
xapi3mat    25.01.2020, 14:52
Оценка:  +12
xapi3mat
У этой страны Есть будущее!
iviss    25.01.2020, 14:37
Оценка:  +6
iviss
У нас самая еб...тая полиция в мире, человек нашел и принес. Они админ протокол?!
Кайдаш    25.01.2020, 14:37
Оценка:  +18
Кайдаш
Менты - крОсавцы....
skygravity    25.01.2020, 14:31
Оценка:  +2
skygravity
вот честно, не понимаю я таких... это же не у слепого кошелек намутить ну или шото в етом роде... тут такой подгон судьбы с машины выпал, а он - эх...)
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