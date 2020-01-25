На Одессчине мужчина нашел на дороге пакет денег и отнес в полицию
Сотрудник муниципальной стражи в городе Южное Одесской области обнаружил на дороге пакет с 250 тысячами гривен. Об этом сообщает Информационный портал города.
Отмечается, что мужчина обратился в полицию, но в отделении ему не поверили и пригрозили админпротоколом.
Рассмотрев пакет, мужчина увидел название банка и сам отправился в финучреждение. Как стало известно позже, пакет с деньгами случайно выпал из машины инкассаторов.
Ранее сообщалось, что полиция Англии нашла "подбрасывателя" денег в местном селе. На протяжении пяти лет неизвестные оставляли деньги в английской деревне, а люди относили их в полицию.
Также сообщалось, что в США мужчина ограбил банк и разбросал деньги на улице.
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