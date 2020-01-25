На Одессчине мужчина нашел на дороге пакет денег и отнес в полицию

Правоохранители не поверили сотруднику муниципальной службы и пригрозили протоколом, однако тот все-таки нашел хозяина крупной суммы.

Сотрудник муниципальной стражи в городе Южное Одесской области обнаружил на дороге пакет с 250 тысячами гривен. Об этом сообщает Информационный портал города.

Отмечается, что мужчина обратился в полицию, но в отделении ему не поверили и пригрозили админпротоколом.

Рассмотрев пакет, мужчина увидел название банка и сам отправился в финучреждение. Как стало известно позже, пакет с деньгами случайно выпал из машины инкассаторов.

Ранее сообщалось, что полиция Англии нашла "подбрасывателя" денег в местном селе. На протяжении пяти лет неизвестные оставляли деньги в английской деревне, а люди относили их в полицию.

Также сообщалось, что в США мужчина ограбил банк и разбросал деньги на улице.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet