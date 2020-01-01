Дело Гандзюк: на экстрадицию задержанного из Болгарии могут уйти годы

Выдача Украине задержанного может растянуться на неопределенное время если не будет получено разрешение на упрощенную процедуру экстрадиции.

Левин находился в розыске с января прошлого года The Newsroom

Экстрадиция задержанного в Болгарии Александра Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк, может растянуться на годы. Об этом в субботу, 25 января, сообщает Зеркало недели со ссылкой на источник в СБУ.

"Теперь вопрос в экстрадиции и ее сроках. Они могут варьироваться от 30-40 дней, если будет получено разрешение на упрощенную процедуру экстрадиции, до неопределенного срока, что очень нежелательно", – сказал собеседник издания.

По его словам, Левин находился на высокой позиции в рейтинге Интерпола, поскольку речь шла о его вероятной причастности к убийству.

Также сообщается, что информацию о месте нахождения Левина болгарской полиции сообщила украинская сторона, отметил источник.

Напомним, накануне вечером стало известно, что на территории Болгарии правоохранители двух стран задержали подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк.

Также сообщалось, что 21 января суд снова арестовал фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского. Он был задержан в Херсоне 20 января.

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