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В зоне ООС за день семь обстрелов, ранен боец ВСУ

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Велся огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также активизировались вражеские снайперы.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Прес-центр штаба ООС / Facebook

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе из запрещенного минскими договоренностями оружия. Один боец ВСУ получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 25 января.

Сепаратисты вели огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также активизировались вражеские снайперы.

Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Павлополь (два раза), Пески, Авдеевка, Березовое, Верхнеторецкое и Катериновка.

Напомним, за сутки 24 января на Донбассе зафиксировали 12 вражеских обстрелов. Тогда был ранен один украинский военнослужащий.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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