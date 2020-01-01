В аэропорту Борисполь будут мерить температуру пассажирам из Китая

Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами.

В киевском международном аэропорту Борисполь пассажиры на прямых авиарейсах из Китая будут проходить температурный скрининг. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в субботу, 25 января.

"С 26 января (ближайший плановый авиарейс из Китая) в аэропорту Борисполь начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что в субботу Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по скринингу на пунктах въезда в страны, в которых еще не было зафиксировано передачи нового коронавируса.

Предыдущий опыт ВОЗ показывал, что введение скрининга температуры тела для выявления потенциальных подозрительных случаев коронавируса требовало значительных инвестиций и не было достаточно эффективным.

Однако во время вспышки коронавируса 2019-nCoV большинство случаев болезни в аэропортах было обнаружено именно благодаря температурному скринингу. Отмечается, что такой метод значительно снижает риск занесения возбудителя болезни в страну.

В министерстве также отметили, что для минимизации риска инфицирования коронавируса ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ.

Напомним, сегодня в 25 провинциях Китая объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения. Общая численность населения на этих территориях превышает 1,2 млрд человек.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае увеличилось до 1372 человек. Число скончавшихся пациентов не изменилось – 41 человек.

Известно, что вирус распространился за границу, в том числе в Южную Корею, Японию, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, США, Францию и Австралию.

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