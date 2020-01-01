Пассажиры Борисполя забыли багаж с крупной партией новых iPhone

Владельцы девайсов вспомнили о них только через несколько недель после прилета в аэропорт.

В "Борисполе" забыли чемодан с 113-ю iPhone и 71 комплектом наушников к ним facebook.com/KYIVnewcustoms

В аэропорту Борисполь таможенники обнаружили в забытой в аэропорту сумке 113 телефонов бренда Apple и 71 комплект наушников Apple Air Pods Pro. Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.

"После того, как в пункте пропуска все пассажиры одного из авиарейсов из ОАЭ получили свой багаж, были найдены три дорожных чемодана, которые, согласно биркам, принадлежали двум гражданам с этого рейса. Однако они уже покинули аэропорт, получив остальную часть своего багажа, – говорится в сообщении.

Во время оформления чемоданов в камеру хранения забытого багажа было выявлено сорок четыре iPhone 11 в упаковке, шестьдесят три iPhone 10 без упаковки, шесть iPhone 8 без упаковки и 71 комплект наушников Air Pods Pro.

"Интересно, что о таком большом количестве телефонов их владельцы вспомнили лишь через несколько недель после возвращения из Эмиратов. Такая себе выборочная забывчивость о товаре стоимостью 1,8 миллионов гривен!, – добавили в пресс-службе.

После обращения пассажиров в камеру хранения для получения своих товаров работники Киевской таможни составили протоколы о нарушении таможенных правил в отношении этих граждан. Телефоны и наушники изъяты до решения суда.

Ранее в аэропорту Борисполь задержали гражданина Украины, который пытался нелегально перевезти через границу партию новых iPhone 11 Pro в штанах.

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