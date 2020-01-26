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В Одесской области у мужчины изъяли оружие и боеприпасы

Комментариев: 1
От каких-либо объяснений на предмет происхождения огнестрельного оружия и патронов 56-летний житель дома отказался.
Мужчина хранил дома арсенал оружия
Мужчина хранил дома арсенал оружия
dpsu.gov.ua

В Одесской области правоохранители изъяли у мужчины, проживающего на приграничной территории, арсенал оружия и боеприпасов.

Как сообщили в Госпогранслужбе, пограничники совместно с полицией провели обыски в одном из домовладений в поселке Мирное Беляевского района.

В ходе обыска, проведенного при помощи служебной собаки, правоохранители обнаружили в хозяйственном помещении дома две винтовки СВТ- 40, четыре магазина к ним и около 200 патронов. От каких-либо объяснений на предмет происхождения огнестрельного оружия и патронов 56-летний житель дома отказался.

Изъятое направлено на экспертно-криминалистическую экспертизу. По факту открыто уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Ранее сообщалось, что в Житомире гранатометы выбросили в мусорник. Мужчина обнаружил в мусорном контейнере на улице Фруктовой два противотанковых гранатомета РПГ-26.

В МВД назвали количество изъятого за год оружия

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Теги: оружие, боеприпасы, Одесская область, обыски
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
toxaboss    26.01.2020, 01:16
Оценка:  0
toxaboss
Поддержите петицию президенту
№22/083148-еп
Вимагаєм о негайно скасувати ухвалену НКРЕ так звану "абонплату за транспортування газу"!

https://petition.pre sident.gov.ua/petition/83148
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