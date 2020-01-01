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Зеленский помиловал почти 100 человек

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С начала президентства Зеленского в 2019 году помилование от главы государства получили 97 человек.
Зеленский помиловал почти 100 человек с начала президентства
Зеленский помиловал почти 100 человек с начала президентства
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году помиловал 97 человек. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на ответ офиса президента на журналистский запрос в воскресенье, 26 января.

"Указами Президента Украины В. Зеленского с 28 мая по 28 декабря 2019 года помиловано 97 лиц", - сообщили в офисе президента.

Среди помилованных 11 женщин и 86 мужчин. 90 из них были освобождены от дальнейшего отбывания наказания, а семерым наказание было сокращено.

Офис президента не сообщил, сколько среди помилованных было иностранцев или граждан, помилованных в рамках обменов для передачи России или на временно неподконтрольные правительству территории Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 12 сентября Зеленский помиловал 22 человека. Тогда у Зеленского также проигнорировали журналистский запрос о том, сколько иностранцев было среди помилованных, а также сколько человек были помилованы в рамках обменов.

Также Зеленский заявил, что новый обмен пленными обсуждается с Россией. Украина договаривается об обмене по двум спискам - с Россией и представителями самопровозглашенных "республик".

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Теги: Украина, украинцы, помилование, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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