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В Ужгороде сожгли авто дипломата - СМИ

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Авто, по данным местных СМИ, вероятно принадлежит известному дипломату - Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины Игорю Диру.
 
В ночь на воскресенье, 26 января, в Ужгороде сгорел автомобиль, принадлежащий 49-летнему жителю областного центра, сообщила полиция Закарпатской области.
 
На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Установлено, что горел автомобиль марки Mercedes-Benz 2013 года выпуска, который принадлежит 49-летнему жителю Ужгорода.
 
Журналист Виталий Глагола сообщил, что авто принадлежит дипломату, бывшему послу Украины в Швейцарии Игорю Диру.
 
 
Местный сайт Ужгорода 0312.ua также сообщает со ссылкой на источники, что авто вероятно принадлежит известному дипломату - Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины, в свое время занимавшему одну из руководящих должностей в Секретариате президента и высокие дипломатические посты.
 
Игорь Дир с 2007 по 2008 год был руководителем Главной службы внешней политики Секретариата президента. В 2008-2014 годах работал послом Украины в Швейцарии.
 
Напомним, что в Одесской области неизвестный мужчина поджег автомобиль чиновника таможенного поста Черноморский.
 
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Теги: автомобили, полиция, дипломат, Ужгород, поджег, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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