В Ужгороде сожгли авто дипломата - СМИ

В ночь на воскресенье, 26 января, в Ужгороде сгорел автомобиль, принадлежащий 49-летнему жителю областного центра, сообщила полиция Закарпатской области.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Установлено, что горел автомобиль марки Mercedes-Benz 2013 года выпуска, который принадлежит 49-летнему жителю Ужгорода.

Журналист Виталий Глагола сообщил, что авто принадлежит дипломату, бывшему послу Украины в Швейцарии Игорю Диру.

Местный сайт Ужгорода 0312.ua также сообщает со ссылкой на источники, что авто вероятно принадлежит известному дипломату - Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины, в свое время занимавшему одну из руководящих должностей в Секретариате президента и высокие дипломатические посты.