Зеленский встретился с экс-пленниками концлагеря Аушвиц

Украинский лидер призвал международное сообщество не допускать проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма.



Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу принял участие в ужине по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, где присутствовали бывшие узники лагеря и их семьи, сообщает пресс-служба Офиса президента в воскресенье, 26 января.



"Видимо, человечество еще не придумало слов, которые могли бы описать несокрушимость и силу вашего духа", – сказал он узникам концлагеря, которые пережили Холокост.



Зеленский отметил, что воспоминания узников Аушвица, многие из которых изданы в книгах, очень сложно читать, поскольку невозможно при этом сдержать слезы.



"Большинство этих воспоминаний объединяет призыв: "Нельзя молчать!" Об этом нужно говорить! Молодое поколение должно знать эти истории, знать об ужасах Холокоста. Чтобы на этой планете никогда ничего подобного не допустить снова, – заявил он.



По словам президента, даже для прочтения мемуаров узников Аушвица нужно иметь силу. Поэтому трудно представить, какую силу нужно иметь, чтобы выдержать ужасы концлагеря.



"Вы это сделали! Вы невероятные люди! Очень сильные и очень смелые. Вы вдохновляете никогда не сдаваться. Холокост называют самым темным периодом в истории человечества. И вы – лучи солнца, которые победили тьму", – подчеркнул он.



По словам Зеленского, международное сообщество должно объединиться и не допустить каких-либо проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. "Должно стоять на страже гуманизма, толерантности и свободы. Остановить зло, прежде чем оно станет опасным для человечества" – подчеркнул президент Украины.



Зеленский также указал, что Холокост – это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества, призвал помнить эту страницу истории и никогда не допустить ее повторения.







Организаторы форума Холокоста: Отказ Зеленского вызвал недоумение

Напомним, ранее Зеленский посетил Израиль. Основным пунктом его визита было участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75 годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Отдельно глава государства отметил праведников народов мира, которые не были равнодушными и рисковали собственной жизнью для спасения евреев. "Я горжусь тем, что более 2,5 тысяч украинцев удостоены этого высокого звания", – подчеркнул он.Напомним, ранее Зеленский посетил Израиль. Основным пунктом его визита было участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75 годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

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