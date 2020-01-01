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Погода на 27 января: Тепло и сухо

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В Украине ожидается теплая, сухая и малооблачная погода.
Погода в Украине на 27 января
Погода в Украине на 27 января
meteo.gov.ua

Погода в Украине, 27 января, будет теплой и малооблачной, осадков не ожидается. Днем ожидается до +7 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В начале недели в Украине сохранится теплая и малооблачная погода. Температура воздуха днем составит +2…+5, только на севере прогнозируют от +1…+3. В южных областях ожидается от +4…+6 градусов тепла.

Ночью та территории страны ожидается  похолодание. Температура воздуха составит до 0...-4 градусов. Осадков в понедельник не ожидается.

В Киеве сегодня будет сухо и тепло. Температура воздуха днем +3...+5 градусов. Ночью небольшой мороз 0…-2 градусов.

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Теги: Погода, Украина, 27 января
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