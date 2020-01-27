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В гумпомощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса - ООН

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Ежегодно помощь от гуманитарного сообщества получали менее половины всех нуждающихся.
Миллионы жителей Донбасса нуждаются в помощи
Миллионы жителей Донбасса нуждаются в помощи
 
По оценкам Организации Объединенных Наций, 3,4 миллиона жителей Донбасса нуждаются в гуманитарной помощи. Об этом сообщается в Twitter ООН.
 
Отмечается, что 1,1 миллиона нуждающихся - старше 60 лет.
 
С начала конфликта на востоке Украины гуманитарное сообщество ежегодно оказывало помощь более чем одному миллиону человек, однако это меньше половины всех нуждающихся, подчеркнули в ООН со ссылкой на данные Управления по координации гуманитарных вопросов.
 
 
Ранее сообщалось, что 430 тысяч детей на Донбассе продолжают сталкиваться с серьезными рисками для их физического здоровья и психологического благополучия.

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Теги: ООН, помощь, Гуманитарная помощь, жители Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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