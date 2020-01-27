В гумпомощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса - ООН

Ежегодно помощь от гуманитарного сообщества получали менее половины всех нуждающихся.

По оценкам Организации Объединенных Наций, 3,4 миллиона жителей Донбасса нуждаются в гуманитарной помощи. Об этом сообщается в Twitter ООН.

Отмечается, что 1,1 миллиона нуждающихся - старше 60 лет.

С начала конфликта на востоке Украины гуманитарное сообщество ежегодно оказывало помощь более чем одному миллиону человек, однако это меньше половины всех нуждающихся, подчеркнули в ООН со ссылкой на данные Управления по координации гуманитарных вопросов.

Украина:

с начала конфликта на востоке страны гуманитарное сообщество ежегодно оказывало помощь более 1 млн человек - но это меньше половины всех нуждающихся. По оценкам ООН, в гум.помощи нуждаются 3,4 млн жителей востока, из которых 1,1 млн - старше 60 лет https://t.co/DeJoh4Zp5J — ООН (@UnitedNationsRU) January 27, 2020

Ранее сообщалось, что 430 тысяч детей на Донбассе продолжают сталкиваться с серьезными рисками для их физического здоровья и психологического благополучия.

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