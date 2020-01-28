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В школах Украины хотят ввести новый предмет по изучению ПДД

Комментариев: 1
Изучение основ ПДД в школе может повысить уважение между участниками дорожного движения, считают активисты.
В украинские школы хотят внедрить новый предмет
В украинские школы хотят внедрить новый предмет
Корреспондент.net

В украинских школах может появиться новый предмет, в его ходе изучения ученики ознакомятся с правилами дорожного движения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Владимир Караваев, заместитель председателя Координационного совета в Общенациональном Форуме по безопасности дорожного движения.

"Полноценное изучение основ ПДД должно войти обязательным предметом в наши школы. Причём не формальным - с обязательной сдачей экзамена (зачета) в старших классах!", - написал Караваев.

Он считает, что только таким образом участники дорожного движения начнут уважать друг друга. 

Ранее в Минобразования рассказали о сексуальном воспитании в школе. Глава министерства заявила, что важно давать детям сексуальное образование, но сначала необходимо найти правильный подход.

Минобразования создаст реестр учеников и учителей

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Теги: образование, школа, учеба, ПДД, нарушение ПДД, Образование в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
pol1502    28.01.2020, 08:58
Оценка:  0
pol1502
полностью поддерживаю! как мама и как водитель!
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