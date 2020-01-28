В школах Украины хотят ввести новый предмет по изучению ПДД

Изучение основ ПДД в школе может повысить уважение между участниками дорожного движения, считают активисты.

В украинских школах может появиться новый предмет, в его ходе изучения ученики ознакомятся с правилами дорожного движения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Владимир Караваев, заместитель председателя Координационного совета в Общенациональном Форуме по безопасности дорожного движения.

"Полноценное изучение основ ПДД должно войти обязательным предметом в наши школы. Причём не формальным - с обязательной сдачей экзамена (зачета) в старших классах!", - написал Караваев.

Он считает, что только таким образом участники дорожного движения начнут уважать друг друга.

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