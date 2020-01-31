В зоне ООС восемь обстрелов, ранен боец

Сепаратисты применяли ствольную артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 30 января, а также с начала нынешних суток восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе из запрещенного минскими договоренностями оружия. Один боец ВСУ был ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 31 января в Facebook.

Сепаратисты вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов разных систем.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток“ противник произвел два обстрела - вблизи населенного пункта Березовое и рядом с Талаковкой.

Четыре вражеские обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север“, а именно:

неподалеку Орехово - с миномета калибра 120 мм противник выпустил 2 мины;

три раза рядом с Новотошковским - из артиллерийских систем калибра 122 мм - 5 снарядов, минометов калибра 120 мм - 12 мин и 82-мм минометов - 13 мин;

вблизи населенного пункта Хутор Свободный - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета

Вчера, 30 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, - говорится в сообщении.

С началом этих суток российские оккупационные войска два раза осуществили обстрелы позиций украинских военных - рядом с Луганским и неподалеку Широкиного. За текущие сутки потерь нет.

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