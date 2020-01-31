Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В зоне ООС восемь обстрелов, ранен боец

Комментариев: 1
Сепаратисты применяли ствольную артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
facebook.com/pressjfo.news

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 30 января, а также с начала нынешних суток восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе из запрещенного минскими договоренностями оружия. Один боец ВСУ был ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 31 января в Facebook.

Сепаратисты вели огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов разных систем.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток“ противник произвел два обстрела - вблизи населенного пункта Березовое и рядом с Талаковкой.

Четыре вражеские обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север“, а именно:

  • неподалеку Орехово - с миномета калибра 120 мм противник выпустил 2 мины;
  • три раза рядом с Новотошковским - из артиллерийских систем калибра 122 мм - 5 снарядов, минометов калибра 120 мм - 12 мин и 82-мм минометов - 13 мин;
  • вблизи населенного пункта Хутор Свободный - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета

Вчера, 30 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, - говорится в сообщении.

С началом этих суток российские оккупационные войска два раза осуществили обстрелы позиций украинских военных - рядом с Луганским и неподалеку Широкиного. За текущие сутки потерь нет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Донбасс, Обстрел, Ранение, Сепаратисты, ВСУ, Новости Донбасса, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
folor    31.01.2020, 09:17
Оценка:  -9
folor
АУТЕНТИЧНО: Повстанцы открывали огонь, ранив нациста-карателя.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь