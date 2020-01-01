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Украина отправит в Албанию гуманитарную помощь

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Последнее значительное землетрясение в Албании произошло 28 января, там были зарегистрированы толчки магнитудой 5,1.
Украина отправит гуманитарную помощь Албании
Украина отправит гуманитарную помощь Албании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Республике Албания с целью содействия в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате землетрясения.

"Предоставить гуманитарную помощь Республике Албания. Кабинету Министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Республике Албания", - говорится в указе главы государства от 31 января, опубликованном на официальном сайте президента.

Последнее значительное землетрясение в Албании произошло 28 января, там были зарегистрированы толчки магнитудой 5,1. 

Напомним, 26 ноября неподалеку от столицы Албании Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4.  Правительство страны объявило чрезвычайное положение в Тиране и Дураццо.

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Теги: Албания, Гуманитарная помощь, землетрясение, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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