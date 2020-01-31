Российский сериал в автобусе: "слуга народа" заявил в полицию на волонтеров

Депутат от Слуги народа пожаловался в полицию на волонтеров за "дискриминацию русского языка в автобусе".

Народный депутат от Слуги народа Евгений Брагар написал заявление в полицию на волонтеров, выступивших против российского сериала в автобусе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Парламентарий заявил, что намерен отстаивать права русскоязычных.

"Заявление подано по поводу высказываний Настьонко Конфедерат о том, что русский язык не должен звучать в Украине. Данное высказывание является дискриминацией по языковому признаку", - написал Брагар.

"При дискриминации украинского или любого другого языка реакция была бы такая же. Ксенофобии и дискриминации не место в Украине. Украина - это общий дом для всех ее граждан без учета языка общения, вероисповедания или национального происхождения. Так было, так есть и так будет всегда!" - добавил нардеп.

Как передает BBC News Украина, в компании Winew рассказали, что двух водителей, которые работали на маршруте, не увольняли, а лишь отстранили от работы. Продолжается служебное расследование.

"Продолжается служебное расследование, оно по сути только началось. Мы стараемся полностью разобраться в ситуации", - рассказала директор компании Оксана Гриб.

"Поступает масса звонков и от пассажиров, которые находились в автобусе. Собираем и от них информацию, чтобы делать какие-то выводы", - добавила она.

Напомним, 27 января участницы АТО устроили скандал в автобусе из-за российского сериала. Девушки попросили водителя выключить фильм, поскольку недавно вернулись из зоны боевых действий и им "противно слушать телепродукт оккупантов". После долгих пререканий с водителем и пассажирами женщины вышли.

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