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Российский сериал в автобусе: "слуга народа" заявил в полицию на волонтеров

Комментариев: 24
Депутат от Слуги народа пожаловался в полицию на волонтеров за "дискриминацию русского языка в автобусе".
Участвовавшая в АТО парамедик Ярына Черногуз и волонтерша Анастасия
Участвовавшая в АТО парамедик Ярына Черногуз и волонтерша Анастасия
facebook.com/yaryna.chornohuz

Народный депутат от Слуги народа Евгений Брагар написал заявление в полицию на волонтеров, выступивших против российского сериала в автобусе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook

Парламентарий заявил, что намерен отстаивать права русскоязычных.

"Заявление подано по поводу высказываний Настьонко Конфедерат о том, что русский язык не должен звучать в Украине. Данное высказывание является дискриминацией по языковому признаку", - написал Брагар.

"При дискриминации украинского или любого другого языка реакция была бы такая же. Ксенофобии и дискриминации не место в Украине. Украина - это общий дом для всех ее граждан без учета языка общения, вероисповедания или национального происхождения. Так было, так есть и так будет всегда!" - добавил нардеп.

Как передает BBC News Украина, в компании Winew рассказали, что двух водителей, которые работали на маршруте, не увольняли, а лишь отстранили от работы. Продолжается служебное расследование.

"Продолжается служебное расследование, оно по сути только началось. Мы стараемся полностью разобраться в ситуации", - рассказала директор компании Оксана Гриб.

"Поступает масса звонков и от пассажиров, которые находились в автобусе. Собираем и от них информацию, чтобы делать какие-то выводы", - добавила она.

Напомним, 27 января участницы АТО устроили скандал в автобусе из-за российского сериала. Девушки попросили водителя выключить фильм, поскольку недавно вернулись из зоны боевых действий и им "противно слушать телепродукт оккупантов". После долгих пререканий с водителем и пассажирами женщины вышли.

 

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Теги: скандал, депутат, сериал, автобус, волонтер, волонтеры, нардеп, участник АТО
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Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (24)
Отсортировать по дате Вниз
Vasya_iz_Ivanovo    31.01.2020, 21:17
Оценка:  -9
Vasya_iz_Ivanovo
А щто скажют русскоязычные участники АТО, коих большинство?
ira0958    31.01.2020, 21:13
Оценка:  -9
ira0958
В 2019 году США ввели защитные пошлины в размере 25% на импорт стали из Украины. Это санкции за оккупацию Крыма с 1991 по 2014 год.
nommu1    31.01.2020, 21:31
Оценка:  +5
nommu1
Ира, быстро борщ побежала варить) Или что там у вас на России, щи?
nommu1    31.01.2020, 20:36
Оценка:  +10
nommu1
'по поводу высказываний Настьонко Конфедерат'
кого-кого б##??)
Брюква_и_Клюква    31.01.2020, 20:35
Оценка:  +10
Брюква_и_Клюква
Тупорылый идиот сподобился стать вдупутутом, но державну мову не освоил, говнище зеленое
nommu1    31.01.2020, 20:40
Оценка:  +9
nommu1
Не, давай мух от котлет отделять.Какой конкретно сериал?Если это что-то из пропаганды раши - это одно, если это какая-то нейтральная комедия - другое. Дальше - увидели нарушение закона - сделали замечание водителю. Нет реакции - идут в фирму-перевозчик, обьясняют ситуацию. Нет реакции - пишут в СБУ
nommu1    31.01.2020, 20:41
Оценка:  +10
nommu1
Т.е. делают все как в цивилизованной стране. Зачем этот цирк? Что это? PR, попытка обратить на себя внимание, что-то еще?
romanof    31.01.2020, 20:28
Оценка:  -1
romanof
Опять быдло-бот тут всех кроет,со своим интеллектом насекомого.
MrBlackXXX    31.01.2020, 19:35
Оценка:  -19
MrBlackXXX
Две полоумные обдолбаные русофобные окопные проститутки устроили срач кирпичами и бурление говен.При этом эти самые проститутки сами не знают украинского языка но знают суржик.
ШтормЗайцев    31.01.2020, 19:59
Оценка:  +12
ШтормЗайцев
Мнение рязанского ватника никого в Украине не волнует.
solani    31.01.2020, 20:28
Оценка:  -14
solani
Виолпетка, наминусила со ста ников. Вот дуреха. А эти клизмы. как думаешь ,чего поперлись в АТО, догадайся с трех раз
Мистериокс    31.01.2020, 19:02
Оценка:  +2
Мистериокс
А какую именно статью и какого именно нормативно-правового документа нарушили водители,что их отстранили от работы?Упоротое меньшинство не должно решать за всех.Что-то не нравится,"патриоты"?Чем одан-аэропорт-Канада!
ШтормЗайцев    31.01.2020, 19:04
Оценка:  +13
ШтормЗайцев
Нарушили статью о МЕДИАсервисах в Украине, о правиле их функционирования.
ШтормЗайцев    31.01.2020, 19:00
Оценка:  +15
ШтормЗайцев
Слуга народа россии продолжает плевать в морду зебобикам. Зебобики в раздумьи - можно ли харчки на хлеб намазывать или нет
Предаторр    31.01.2020, 18:51
Оценка:  -18
Предаторр
Брагар прав на 100%.Кстати,а что такое"настьонко конпедepacт"?
shk67    31.01.2020, 19:28
Оценка:  +14
shk67
Это значит что ты педератор куевый!
Npc7777    31.01.2020, 18:48
Оценка:  -20
Npc7777
Водиле и пасажирам нужно было обоссать этих уе6анок , а не просто высадить ....
ШтормЗайцев    31.01.2020, 19:01
Оценка:  +17
ШтормЗайцев
Понимаете, дело было не на вашей россии....
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