На биржу труда стали две тысячи высокопоставленных экс-чиновников
В Киеве в городском центре занятости около двух тысяч чиновников зарегистрировались, чтобы найти работу. Об этом рассказал директор КГЦЗ Виктор Билич во время информационного мероприятия для столичных работодателей, передает Укринформ.
"На этот момент у нас 9 475 безработных, и это больше, чем было на конец января прошлого года. Это связано с изменениями в штате центральных органов власти. Около двух тысяч безработных, которые занимали высокие должности в министерствах (97 человек), Управлении делами Аппарата Верховной Рады Украины (111 человек), офисе Генерального прокурора Украины (175 лица), Национальном банке Украины (32), Государственной фискальной службе (63 человека) и других. В числе безработных – 4 народных депутата Украины предыдущего созыва, первый заместитель и заместитель министра, три главы районных государственных администраций, 247 руководителей предприятий, 132 прокурора, 3 судьи", – отметил Билич.
По его словам, на сегодня работодатели подали на биржу труда в Киеве более 8 700 вакансий, кроме того, еще около 8 тысяч вакансий существуют благодаря другим источникам.
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