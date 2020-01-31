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На биржу труда стали две тысячи высокопоставленных экс-чиновников

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Больше всего безработных оказалось в офисе Генерального прокурора и Управлении делами Аппарата Верховной Рады.
Работодатели подали на биржу труда в Киеве более 8 700 вакансий
Работодатели подали на биржу труда в Киеве более 8 700 вакансий
facebook.com/zaniatist

В Киеве в городском центре занятости около двух тысяч чиновников зарегистрировались, чтобы найти работу. Об этом рассказал директор КГЦЗ Виктор Билич во время информационного мероприятия для столичных работодателей, передает Укринформ.

"На этот момент у нас 9 475 безработных, и это больше, чем было на конец января прошлого года. Это связано с изменениями в штате центральных органов власти. Около двух тысяч безработных, которые занимали высокие должности в министерствах (97 человек), Управлении делами Аппарата Верховной Рады Украины (111 человек), офисе Генерального прокурора Украины (175 лица), Национальном банке Украины (32), Государственной фискальной службе (63 человека) и других. В числе безработных – 4 народных депутата Украины предыдущего созыва, первый заместитель и заместитель министра, три главы районных государственных администраций, 247 руководителей предприятий, 132 прокурора, 3 судьи", – отметил Билич.

По его словам, на сегодня работодатели подали на биржу труда в Киеве более 8 700 вакансий, кроме того, еще около 8 тысяч вакансий существуют благодаря другим источникам.

Напомним, 2 января стартовала работа Офиса генерального прокурора. Всего в Офисе генпрокурора будут работать 1500 сотрудников.
 
Еще сообщалось, что в сентябре парламент принял решение о реформировании ГПУ. В рамках реформы прокуратуры ее работники прошли аттестацию.

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Теги: безработица, чиновник, чиновники, информация по трудоустройству, безработные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Gular    31.01.2020, 19:42
Оценка:  +2
Gular
А смысл? Уже нап....издили денег на всю жизнь
Uldrih    31.01.2020, 19:17
Оценка:  -1
Uldrih
Da puca
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