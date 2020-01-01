В двух областях объявили эпидемию гриппа

Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ сильно превышен в Черновицкой и Днепропетровской областях.

От гриппа в Украине умерли 13 человек

В двух областях Украины уровень заболеваемости гриппом превысил эпидемический порог, в связи с чем в них объявили эпидемию.

Так, в Днепропетровской области за последнюю неделю число больных выросло на 44% - к врачам обратились более 26,5 тыс. человек, большинство из них - дети. Почти 99 тыс. школьников отправили на карантин.

Из-за роста заболеваемости 944 отдельных классов и 191 школу закрыли на карантин.

Также эпидемия началась в Черновицкой области. Там эпидпорог превышен почти на 33%.

За неделю заболеваемость увеличилась на 39,2%.

При этом в Черновцах показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 50%.

В целом по области за неделю зарегистрировано 5891 случай ОРВИ, из которых 4118 - среди детей. Госпитализированы 124 человека, из них 105 детей.

Отмечалось, что в трех регионах средний эпидемический уровень активности - это Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области.

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