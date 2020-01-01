В Харькове пьяный следователь ГФС устроил гонки с полицией - СМИ

Нетрезвый сотрудник фискальной службы после задержания кричал следователям, что он "свой" и нецензурно требовал отпустить его.

В Харькове патрульные задержали старшего следователя Государственной фискальной службы, который посреди ночи устроил пьяные гонки, пытаясь скрыться от патрульных. Об этом в пятницу, 31 января, сообщает издание Police control Ukraine.

Отмечается, что погоня произошла 30 января после того, как копы заметили красный Peugeot, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

Когда машину остановили, выяснилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Причем он громко кричал патрульным: "Я свой, налоговая милиция, от***тесь от меня!"

Издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что водителем оказался старший следователь Главного управления ДФС в Харьковской области Корниенко Дмитрий Николаевич.

В то же время, показать свои документы полиции он отказался и попытался убежать от копов, а во время задержания вел себя агрессивно и испачкал весь салон служебного авто.

"По дороге в отделение полиции следователь ГФС уснул в патрульной машине, а потом его стошнило в служебном автомобиле. Правоохранители вызвали задержанному скорую, а в больнице тот отказался проходить тест на состояние алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

На следующий день мужчина отправился жаловаться на полицейских в прокуратуру, заявляя, что копы его избивали.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области пьяный полицейский избил мужчину и разгромил автомобиль.

Напомним, на Херсонщине полицейский на собственном авто выехал на встречную полосу, где столкнулся с полицейским автомобилем.

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