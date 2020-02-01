В Украине через суд требуют запретить Слугу народа

В Окружном админсуде Киева пытаются обязать Министерство юстиции инициировать запрет партии Слуга народа.

В Окружной административный суд Киева поступил иск к Министерству юстиции, которое пытаются обязать инициировать запрет деятельности партии Слуга народа. Об этом сообщается на сайте суда.

Сообщается, что истец просит признать противоправной бездеятельность Минюста относительно непроведения контроля за деятельностью партии в части соблюдения требований закона "О политических партиях в Украине" и своего устава.

"Среди других требований иска - обязать Минюст обратиться в административный суд с иском о запрете деятельности политической партии Слуга народа. Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу", - говорится в сообщении.

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал о неформальных группах в партии.

Напомним, ЦИК зарегистрировал нового нардепа от Слуги народа.