Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине через суд требуют запретить Слугу народа

Комментариев: 7
В Окружном админсуде Киева пытаются обязать Министерство юстиции инициировать запрет партии Слуга народа.
В Украине через суд хотят запретить деятельность партии Слуга народа
В Украине через суд хотят запретить деятельность партии Слуга народа
facebook.com/sluganarodu.official

В Окружной административный суд Киева поступил иск к Министерству юстиции, которое пытаются обязать инициировать запрет деятельности партии Слуга народа. Об этом сообщается на сайте суда.

Сообщается, что истец просит признать противоправной бездеятельность Минюста относительно непроведения контроля за деятельностью партии в части соблюдения требований закона "О политических партиях в Украине" и своего устава.

"Среди других требований иска - обязать Минюст обратиться в административный суд с иском о запрете деятельности политической партии Слуга народа. Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу", - говорится в сообщении.

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал о неформальных группах в партии.

Напомним, ЦИК зарегистрировал нового нардепа от Слуги народа.

 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: суд, Минюст, Минюст Украины, Слуга народа, Партия Слуга народа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Курсовой-угол    01.02.2020, 07:54
Оценка:  -4
Курсовой-угол
Украинские холопы в борьбе за любовь США
MNI1957    01.02.2020, 07:44
Оценка:  -4
MNI1957
необходимо нациков гонять,как воробьёв в китае
ТакТакс    01.02.2020, 07:56
Оценка:  0
ТакТакс
Нужно не просто гонять, а активно ИСТРЕБЛЯТЬ.
Курсовой-угол    01.02.2020, 06:56
Оценка:  -11
Курсовой-угол
Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко.
Змейкой мчится по земле
Легкая поземка.

Поднимаясь, мчатся вдаль
Самолетов звенья.
Это празднует февраль
Армии рожденье.
ТакТакс    01.02.2020, 04:21
Оценка:  +1
ТакТакс
ОПГ СН запретить, главарей судить и посадить! Одурманенных рядовых членов люстрировать.
Vasya_iz_Ivanovo    01.02.2020, 06:44
Оценка:  -14
Vasya_iz_Ivanovo
А тех кто за них проголосовал за поребрик? Вот это дэмократия, вот это свобода!
МаксимУм    01.02.2020, 06:53
Оценка:  +13
МаксимУм
Может проще истца мальдивского посадить, украденное из офшоров вернуть?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь