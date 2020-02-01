У Зеленского озвучили повестку дня визита Эрдогана

В ходе визита турецкий лидер встретится с президентом Владимиром Зеленским.

"В рамках визита состоится встреча глав государств в формате с глазу на глаз, а также восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время переговоров стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям взаимодействия", - говорится в сообщении.

По итогам заседания Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Главы государств также примут участие в украинско-турецком бизнес-форуме.

Напомним, в начале августа 2019 года Зеленский провел два дня в Турции. Тогда он встретился с Эрдоганом, крымскотатарской диаспорой, представителями бизнеса и Вселенским патриархом Варфоломеем.

А в ноябре стало известно, что Зеленский обсудил с Эрдоганом по телефону подготовку к заседанию Стратегического совета высокого уровня, которое планируется провести в Киеве.