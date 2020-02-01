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У Зеленского озвучили повестку дня визита Эрдогана

Комментариев: 1
Главы государств проведут заседание Стратегического совета и примут участие в бизнес-форуме.
Эрдоган посетит Украину 3 февраля
Эрдоган посетит Украину 3 февраля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину 3 февраля, сообщает Офис президента в субботу, 1 февраля.
 
В ходе визита турецкий лидер встретится с президентом Владимиром Зеленским.
 
"В рамках визита состоится встреча глав государств в формате с глазу на глаз, а также восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время переговоров стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям взаимодействия", - говорится в сообщении.
 
По итогам заседания Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов.
 
Главы государств также примут участие в украинско-турецком бизнес-форуме.

Напомним, в начале августа 2019 года Зеленский провел два дня в Турции. Тогда он встретился с Эрдоганом, крымскотатарской диаспорой, представителями бизнеса и Вселенским патриархом Варфоломеем.

А в ноябре стало известно, что Зеленский обсудил с Эрдоганом по телефону подготовку к заседанию Стратегического совета высокого уровня, которое планируется провести в Киеве.

 

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Теги: Украина, Турция, Эрдоган, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ТТ69    01.02.2020, 14:20
Оценка:  +19
ТТ69
У Зеленского могут озвучить только меню дня визита Эрдогана, а повестку этот хлыщ уже давно с другим Вовой обсудил......
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