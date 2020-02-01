Спутниковый сигнал закодируют еще ряд каналов

С 29 января в Украине закодировали спутниковый сигнал более 20 самых популярных телеканалов.

На спутнике станет еще меньше украинских телеканлов kp.ua

Ряд украинских телеканалов, не входящих в медиагруппы, намерены вскоре закодировать свой спутниковый сигнал. Об этом сообщает Телекритика со ссылкой на представителей телеканалов.

Согласно данным издания, сигнал закодируют MusicBox, Xsport, Трофей, Терра, Наука, Фауна, Кус-кус, 36.6, Дача и Эпоха.

Генпродюсер MusicBox Сергей Кобель назвал дату кодирования - 1 марта.

В то же время пресс-служба канала Xsport отметила, что решение о кодировании уже принято, когда именно это произойдет, сообщат позже.

"Директор PayTV-направления Film.UA Нариман Гусейнов сообщил, что группа ведет "определенную работу" в вопросе кодирования Кус-Куса, 36.6, Дачи и Эпохи, - сообщает издание.

По словам генпродюсера группы Континент ТВ (Трофей, Терра, Наука и Фауна) Андрея Медведя, каналы будут закодированы в ближайшее время.

Как известно, с 29 января четыре крупнейшие украинские медиагруппы 1+1 media, Украина, StarLightMedia и Inter Media Group закодировали спутниковый сигнал более 20 самых рейтинговых и популярных телеканалов. Теперь их можно смотреть только по предоплате.

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