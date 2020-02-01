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Спутниковый сигнал закодируют еще ряд каналов

Комментариев: 9
С 29 января в Украине закодировали спутниковый сигнал более 20 самых популярных телеканалов.
На спутнике станет еще меньше украинских телеканлов
На спутнике станет еще меньше украинских телеканлов
kp.ua

Ряд украинских телеканалов, не входящих в медиагруппы, намерены вскоре закодировать свой спутниковый сигнал. Об этом сообщает Телекритика со ссылкой на представителей телеканалов.

Согласно данным издания, сигнал закодируют MusicBox, Xsport, Трофей, Терра, Наука, Фауна, Кус-кус, 36.6, Дача и Эпоха.

Генпродюсер MusicBox Сергей Кобель назвал дату кодирования - 1 марта.

В то же время пресс-служба канала Xsport отметила, что решение о кодировании уже принято, когда именно это произойдет, сообщат позже.

"Директор PayTV-направления Film.UA Нариман Гусейнов сообщил, что группа ведет "определенную работу" в вопросе кодирования Кус-Куса, 36.6, Дачи и Эпохи, - сообщает издание.

По словам генпродюсера группы Континент ТВ (Трофей, Терра, Наука и Фауна) Андрея Медведя, каналы будут закодированы в ближайшее время.

Как известно, с 29 января четыре крупнейшие украинские медиагруппы 1+1 media, Украина, StarLightMedia и Inter Media Group закодировали спутниковый сигнал более 20 самых рейтинговых и популярных телеканалов. Теперь их можно смотреть только по предоплате.

 

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Теги: телевидение, спутник, тв, телеканалы, телеканал
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
bohdan_    01.02.2020, 16:06
Оценка:  +6
bohdan_
Я згідний платити за незалежне громадське ТБ, а не цим ворюгам за само-зомбування!
bohdan_    01.02.2020, 15:58
Оценка:  +7
bohdan_
Хто дивиться цю мутню? Політична пропаганда і реклама олігархічних каналів.
rewersedent    01.02.2020, 15:55
Оценка:  +8
rewersedent
Будем смотреть кардшаринг
vlabzh    01.02.2020, 15:24
Оценка:  +3
vlabzh
А российские каналы остаются в свободном доступе.
В задаче спрашивается - какие каналы будет смотреть
большинство владельцев тарелок ?
И что думает об этой ситуации Держтелерадio ?
ШтормЗайцев    01.02.2020, 15:49
Оценка:  +8
ШтормЗайцев
В Держтелерадіо сидит квартальній клоун. Он думать не может, у него нет мозгов.
kapablankas    01.02.2020, 14:54
Оценка:  -13
kapablankas
да и йух с ними
romanof    01.02.2020, 14:18
Оценка:  +1
romanof
Ну и слава богу.
ТТ69    01.02.2020, 13:47
Оценка:  +23
ТТ69
Закодируйте канал РАДА......а код выкиньте в Днепр
ШтормЗайцев    01.02.2020, 13:15
Оценка:  +32
ШтормЗайцев
На этом существование украинских спутниковых каналов плавно завершится. Платить эа эту рекламную фигню будут от силы поцентов 5-7 телезрителей.
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