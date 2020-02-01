Спутниковый сигнал закодируют еще ряд каналов
Ряд украинских телеканалов, не входящих в медиагруппы, намерены вскоре закодировать свой спутниковый сигнал. Об этом сообщает Телекритика со ссылкой на представителей телеканалов.
Согласно данным издания, сигнал закодируют MusicBox, Xsport, Трофей, Терра, Наука, Фауна, Кус-кус, 36.6, Дача и Эпоха.
Генпродюсер MusicBox Сергей Кобель назвал дату кодирования - 1 марта.
В то же время пресс-служба канала Xsport отметила, что решение о кодировании уже принято, когда именно это произойдет, сообщат позже.
"Директор PayTV-направления Film.UA Нариман Гусейнов сообщил, что группа ведет "определенную работу" в вопросе кодирования Кус-Куса, 36.6, Дачи и Эпохи, - сообщает издание.
По словам генпродюсера группы Континент ТВ (Трофей, Терра, Наука и Фауна) Андрея Медведя, каналы будут закодированы в ближайшее время.
Как известно, с 29 января четыре крупнейшие украинские медиагруппы 1+1 media, Украина, StarLightMedia и Inter Media Group закодировали спутниковый сигнал более 20 самых рейтинговых и популярных телеканалов. Теперь их можно смотреть только по предоплате.
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В задаче спрашивается - какие каналы будет смотреть
большинство владельцев тарелок ?
И что думает об этой ситуации Держтелерадio ?