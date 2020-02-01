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В Украине ликвидируют таксофоны

Комментариев: 9
Укртелеком демонтирует оборудование таксофонной связи. В городах насчитывается 4800 таксофонов.
Таксофоны исчезнут с улиц городов
Таксофоны исчезнут с улиц городов
itc.ua

С 1 февраля 2020 года Укртелеком прекращает предоставлять услуги связи через таксофоны и начинает их демонтаж, пишет Лига.

"Развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов. Если в 2017 году ежемесячно использовалось около 900 000 минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году - менее 380 000 минут", - сообщали в компании.

Укртелеком обслуживает около 4 800 таксофонов, все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона происходит около 2,5 минут разговоров.

"Стоит отметить, что оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине, что вызывает сложности с эксплуатацией. Уже годы как услуга таксофонии является убыточной", - говорят в компании.

Оператор сосредоточится на развитии других каналов телекомсвязи, в частности - оптического интернета.

В конце декабря в Укртелекоме заявили о подорожании телефонной связи, но вскоре компания передумала повышать тарифы.

 

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Теги: телефон, телефония, Укртелеком
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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bertal    01.02.2020, 16:03
Оценка:  -6
bertal
давно пора, у всех мобильники
barakuda*777    01.02.2020, 15:52
Оценка:  -1
barakuda*777
Да наверное уже достали анонимными звонками.
Uvas    01.02.2020, 15:48
Оценка:  -1
Uvas
Можно продать в рашку или в КНДР
BOOTSMANN    01.02.2020, 15:17
Оценка:  +12
BOOTSMANN
Уходит Эпоха! Мы уже давно не видели и не увидим больше НИКОГДА, как и дорогих нам умерших людей, телефонных будок. Теперь вот и до таксофонов с их "козырьками" время добралось. Грустно...
ШтормЗайцев    01.02.2020, 14:07
Оценка:  +11
ШтормЗайцев
Зря. А если понадобится сделать эктренный вызов во время масовых скоплений людей, когда мобилка формально глючит.
ТТ69    01.02.2020, 14:17
Оценка:  +21
ТТ69
Для экстренного у Укртелекома остались перья чернильница и конвертик.....с марочкой
ШтормЗайцев    01.02.2020, 14:53
Оценка:  +6
ШтормЗайцев
Укрпошта к телекому не относится.
ТТ69    01.02.2020, 15:13
Оценка:  +15
ТТ69
ШтормЗайцев так и Укртелеком, судя по качеству услуг, к телекомуникациям никакого отношения не имеет
bertal    01.02.2020, 16:05
Оценка:  -7
bertal
Заяц, прошмандовка, у нас даже дети ходят с мобильниками, это вам не россия
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