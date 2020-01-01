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В Киеве Помпео посетил военных в госпитале

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Госсекретарь США 31 января посетил раненых украинских воинов в киевском госпитале и пожелал им скорейшего выздоровления.
Помпео в Киеве
Помпео в Киеве
пресс-служба Минобороны

Госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Украину в пятницу, 31 января, посетил раненых украинских воинов в киевском госпитале. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Сообщается, что Помпео посетил раненых украинских воинов, которые находятся на лечении в травматологическом отделении Национального военно-медицинского клинического центра "Киевский военный клинический госпиталь". Он также посетил госпитальный храм Покрова Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины.

Помпео пожелал украинским воинам скорейшего выздоровления.

Накануне глава Госдепартамента США прибыл в Украину с визитом, в рамках которого встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, министром обороны Андреем Загороднюком и главой ПЦУ Епифанием.

Госсекретарь США и украинский лидер обсудили развитие Донбасса, развитие инфраструктуры в Украине, ход реформ и торговые отношения двух стран.

Зеленский призвал США инвестировать в Украину и участвовать в разработке черноморского шельфа.

Также глава государства подчеркнул, что готов в любой день посетить США, если у него будет пакет важных договоренностей для Украины, которые он сможет там подписать. 

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Теги: США, Минобороны, фото, военные, ВСУ, Госсекретарь, госпиталь, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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