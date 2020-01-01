В Киеве Помпео посетил военных в госпитале
Госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Украину в пятницу, 31 января, посетил раненых украинских воинов в киевском госпитале. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Сообщается, что Помпео посетил раненых украинских воинов, которые находятся на лечении в травматологическом отделении Национального военно-медицинского клинического центра "Киевский военный клинический госпиталь". Он также посетил госпитальный храм Покрова Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве Помпео посетил военных в госпитале
Помпео пожелал украинским воинам скорейшего выздоровления.
Накануне глава Госдепартамента США прибыл в Украину с визитом, в рамках которого встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, министром обороны Андреем Загороднюком и главой ПЦУ Епифанием.
Госсекретарь США и украинский лидер обсудили развитие Донбасса, развитие инфраструктуры в Украине, ход реформ и торговые отношения двух стран.
Зеленский призвал США инвестировать в Украину и участвовать в разработке черноморского шельфа.
Также глава государства подчеркнул, что готов в любой день посетить США, если у него будет пакет важных договоренностей для Украины, которые он сможет там подписать.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet