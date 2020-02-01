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У Зеленского сделали заявление из-за гибели врача

Комментариев: 19
Старший боевой медик доставляла на позицию лекарства и получила осколочные ранения грудной клетки, несовместимые с жизнью.
У Зеленского выразили соболезнования родным и близким
У Зеленского выразили соболезнования родным и близким
Офис президента Украины

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского выразили соболезнования родным и близким 33-летней женщины-медика, погибшей в субботу, 1 февраля, на Донбассе в результате вражеского обстрела. Об этом говорится в сообщении ОПУ в Facebook.

"Сегодня в Попаснянском районе Луганской области погибла молодая 33-летняя женщина. Старший боевой медик доставляла на позицию лекарства и получила осколочные ранения грудной клетки, несовместимые с жизнью. Глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память Героине", - говорится в заявлении Офиса.

Ранее сообщалось, что на Донбассе при обстреле погибла военный врач. Женщина во время доставки медикаментов на позиции получила множественные осколочные ранения.

Напомним, за сутки 29 января на Донбассе зафиксировали девять вражеских обстрелов. Тогда украинские военные не пострадали.

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Теги: медики, врачи, врач, донбасс, гибель, Владимир Зеленский, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (19)
Отсортировать по дате Вниз
Анатолий    01.02.2020, 22:41
Оценка:  +10
Анатолий
Го...нокомандувач.
wahmurkadurnaya    01.02.2020, 21:16
Оценка:  +20
wahmurkadurnaya
Ну що, Нєлох, допомогло тобі твоє "пєрєстать стрєлять"? Чи ви ще на курорті?
Колишній-східняк    01.02.2020, 21:15
Оценка:  +19
Колишній-східняк
І так їм тих, що на фронті гинуть жалько - аж сльози на очах заважають переписувати з блокнота в блокнот номери рахунків в офшорних банках.
П    01.02.2020, 21:10
Оценка:  +12
П
Петро на 100% выкупил БМ?
Letohradek    01.02.2020, 21:41
Оценка:  +16
Letohradek
Неужели так до тебя и не дошло, какого тупого гаденыша ты привел к власти?
Брюква_и_Клюква    01.02.2020, 19:24
Оценка:  +21
Брюква_и_Клюква
Сопливый сморчок так и будет выражать соболезнования, одновременно названивая ежедневно Xyйлу?
Letohradek    01.02.2020, 19:34
Оценка:  +21
Letohradek
Оно же недалекое ... Будет позванивать в мавзолей, пока украинцы не дадут пинком под зад!
Vasya_iz_Ivanovo    01.02.2020, 20:46
Оценка:  -13
Vasya_iz_Ivanovo
Даешь Майдан?
Сливной-Бачок    01.02.2020, 19:23
Оценка:  +22
Сливной-Бачок
Владимир Коломойский думает как бы ещё наипать народ. Они любят успокаивать сказками.
Сливной-Бачок    01.02.2020, 19:14
Оценка:  +22
Сливной-Бачок
" В офисе Президента выразили соболезнования ".
Соболезнования. ?
Любой совестливый Президент звонит семьям погибших воинов звонит сам
Letohradek    01.02.2020, 18:55
Оценка:  +26
Letohradek
Крысомодый утверждал, что Порошенко наживается на войне, почему же этот скот ее не прекращает, а продолжает наживаться?
Letohradek    01.02.2020, 18:46
Оценка:  +25
Letohradek
Что бы закончилась война, надо просто перестать стрелять ... Зэбилы, вам слово!
MrBlackXXX    01.02.2020, 18:41
Оценка:  -24
MrBlackXXX
А на войне бывает без крови и смертей?Дебилы,хватит пиариться,суки!Лучше прекращайте эту войну.За этот год сгинут ещё сотни.По всем будете заявления делать,чмошники?
Брюква_и_Клюква    01.02.2020, 19:28
Оценка:  +21
Брюква_и_Клюква
Позвони Путену или Мишустину и предложи это, чувак. Мы на вас, мокшей сизоносых, не нападали
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