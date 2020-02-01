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В штабе ООС заявили о новых потерях на Донбассе

Комментариев: 8
С начала суток сепаратисты 14 раз обстреливали позиции ВСУ. В результате погиб один военный, еще один пострадал.
Сепаратисты применяли запрещенные минометы 120-го и 82-го калибров
Сепаратисты применяли запрещенные минометы 120-го и 82-го калибров
пресс-служба Минобороны

На Донбассе в субботу, 1 февраля, зафиксированы потери среди украинских подразделений. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

По данным штаба, сегодня сепаратисты 14 раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны украинские военнослужащие в районе населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Васильевка, Пески, Невельское, Луганское, Орехово, Новотошковское и Катериновка.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. Еще один украинский военный получил ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Ранее сегодня сообщалось, что на Донбассе при обстреле погибла военный врач. Женщина во время доставки медикаментов на позиции получила множественные осколочные ранения.

 

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, ВСУ, погибшие, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Сливной-Бачок    01.02.2020, 23:33
Оценка:  +2
Сливной-Бачок
Украинские солдаты воюют не с тем врагом.
Надо им воевать с Анти-Украинскими Предателями и Слугами Воров в ЗРАДЕ .
Пока такие Анти-Украинские Жи.довские депутаты как Бужанский, Дубинский, Арахамия,Рабинович и др. не будут висеть, ничего не изменится. Нужно чтобы депутаты боялись народ.
Шандор    01.02.2020, 23:15
Оценка:  -5
Шандор
Один получил зарплату, второй - аванс.
Сливной-Бачок    01.02.2020, 23:26
Оценка:  +2
Сливной-Бачок
Чтобы твои внуки и правнуки так каждый день получали, и никогда Чтобы не видели света
Сливной-Бачок    01.02.2020, 23:11
Оценка:  +4
Сливной-Бачок
Надо Жи.довскую Власть уже идти и пис.дить. Для них наши дети и братья, и сестры просто пушечное мясо.
Пейсатые пытаются устроить Украине новый Геноцид. Уже столько людей погибло при Президенстве Клоуна Коломойши. А прошло только шесть месяцев со дня его Президенства.
Антибес    01.02.2020, 21:54
Оценка:  -16
Антибес
За январь откинули копыта более 50"героев"(включая погибших в бою,умерших от ран в больницах и умерших от болезней).Но пропаганда,как и всегда занижает потери,рассказывая лишь об убитых на передовой(да и то не о всех).Мол,подписывайте контракт,лохи,не ссыте,Пэрэмога вжэ блызько!)))))
ШтормЗайцев    01.02.2020, 22:27
Оценка:  +8
ШтормЗайцев
Намасковский гавн_осранец антибес - чаво вы не в акопах пад данецкам та ? Вы чаво не зхатите та за мёртвого путена помеяреть та ?
Ukraineslava    01.02.2020, 21:43
Оценка:  +13
Ukraineslava
ООН сообщила что они обеспокоены ситуацией на Донбассе и призывают Путина сложить оружие...
wahmurkadurnaya    01.02.2020, 21:26
Оценка:  +17
wahmurkadurnaya
Ну що, Нєлох, допомогло тобі твоє "пєрєстать стрєлять"? Чи ви ще на курорті?
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