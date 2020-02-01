В штабе ООС заявили о новых потерях на Донбассе

С начала суток сепаратисты 14 раз обстреливали позиции ВСУ. В результате погиб один военный, еще один пострадал.

На Донбассе в субботу, 1 февраля, зафиксированы потери среди украинских подразделений. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

По данным штаба, сегодня сепаратисты 14 раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны украинские военнослужащие в районе населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Васильевка, Пески, Невельское, Луганское, Орехово, Новотошковское и Катериновка.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. Еще один украинский военный получил ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Ранее сегодня сообщалось, что на Донбассе при обстреле погибла военный врач. Женщина во время доставки медикаментов на позиции получила множественные осколочные ранения.

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