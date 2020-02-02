Жена дезертира предлагала чиновнику миграционной службы взятку за содействие в оформлении фиктивного паспорта гражданина Украины.

Сотрудники СБУ задержали бывшего пограничника, который находился в розыске за дезертирство с марта 2015 года и скрывался на территории России, а также его жену, экс-сотрудницу МВД Украины. Об этом накануне сообщил пресс-центр СБУ.

"В марте 2015 года военнослужащий Житомирского пограничного отряда изменил присяге – после отпуска не вернулся к месту прохождения службы и уехал в РФ, где скрывался от следствия", – говорится в сообщении.

Как отмечается, жена дезертира предлагала чиновнику взятку в размере $300 за содействие в оформлении фиктивного паспорта гражданина Украины и индивидуального налогового номера.

"Для получения фальшивых документов дезертир нелегально пересек госграницу с РФ и прибыл на территорию нашей страны. Правоохранители задержали злоумышленницу и ее мужа в отделении Государственной миграционной службы Житомирской области, куда они пришли для получения обещанных "документов", – рассказали в СБУ.

Возбуждено уголовное дело по статье о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: СБУ задержала пограничника-дезертира, скрывавшегося в России

Напомним, ГБР объявило в розыск подполковника СБУ, который подозревается в государственной измене. Офицер спецслужбы еще в декабре 2017 года уехал в Беларусь и до сих пор не вернулся в Украину.

Опубликован закон об исключении дезертиров из ВСУ

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