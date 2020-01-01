Сутки в зоне ООС: 15 обстрелов, у ВСУ потери

На все обстрелы противника подразделения ООС давали адекватный ответ из разрешенного вооружения.

ВСУ снова понесли потери на Донбассе Прес-центр штаба ООС / Facebook

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 1 февраля, а также с начала нынешних суток 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе из запрещенного минскими договоренностями оружия. Один боец ВСУ погиб, еще два получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 2 февраля.

Сепаратисты вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Невельское, Пески (два раза), Васильевка, Луганское (два раза), Орехово (два раза), Новотошковское (три раза), Хутор Вольный и Екатериновка.

"В результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один получил ранения. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сообщении.

В штабе заверили, что на все обстрелы противника подразделения ООС давали адекватный ответ из разрешенного вооружения.

С начала нынешних суток сепаратисты не проявляли огневой активности. Потерь нет.

Ранее стало известно, что на Донбассе при обстреле погибла военный врач Клавдия Сытник. Женщина во время доставки медикаментов на позиции получила множественные осколочные ранения.

Напомним, за сутки 1 февраля на Донбассе зафиксировали восемь вражеских обстрелов. Тогда украинские военные не пострадали.

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