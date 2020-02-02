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"Пахнет весной": Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает

Комментариев: 1
Сегодня температура воздуха в Украине составляла до 15 градусов тепла.
В Украину идет похолодание
В Украину идет похолодание
Наталья Диденко / Facebook

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой погоды ожидать в Украине в ближайшую неделю. По ее словам, наступит похолодание, которое постепенно усилится.

Об этом Наталья Диденко написала в Facebook.

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"15 градусов сегодня в Украине. Правда, не везде, но весной пахнет повсюду. Завтра этот "рахат-лукум" постепенно растворится в похолодании" - отметила синоптик. 

3 февраля максимально предполагается от +2 до +6 градусов тепла, на юге на несколько градусов выше. Ожидается сильный ветер, дожди и даже мокрый снег

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"В Киеве завтра - ветрено, сыро, +4 градуса тепла. Похолодание в течение недели будет усиливаться и достигнет в ночные часы ощутимых морозов" - подытожила синоптик. 

Ранее синоптики обнародовали свежий прогноз.

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Теги: погода, Украина, Киев
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    02.02.2020, 17:49
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Американский ресурс wеather.cоm, которому я больше всего доверяю, прогнозирует по Киеву (снова пиндосы в наши дела вмешиваются ) -3 днём в следующие пятницу и субботу . А затем в следующие выходные подымется до +6.
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