МОН рекомендуют вузам ввести дистанционное обучение для студентов из Китая

Китайцы, которые учатся в украинских вузах и в данный момент находятся не в Украине, смогут продолжить обучение дистанционно.

Министерство образования Украины рекомендует украинским институтам и университетам организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые в настоящее время находятся не на территории Украины. Соответствующее письмо будет отправлено всем вузам в понедельник, 3 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

"Наша цель - обеспечить непрерывность образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг коронавирус (2019-nCoV)",- отметила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

Отмечается, что до 10 февраля вузы должны сообщить всем своим студентам и слушателям из Китая и стран Юго-Восточной Азии о возможности дистанционного обучения и предоставить им возможность сдать соответствующие экзамены после нормализации ситуации вокруг коронавируса (2019-nCoV).

Напомним, за последние сутки в Китае от коронавируса скончались 57 человек и было установлено 2 829 новых случаев заболевания. В других азиатских странах коронавирусом инфицированы 96 человек, в Европе – 23, в Северной Америке – 13, в Австралии – 12, в других регионах мира – пять человек.

Тем временем в правительстве Украины заявляют, что к угрозе коронавируса готовы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet