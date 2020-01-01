В Турции рассказали, зачем Эрдоган едет в Украину

Главной целью турецкого лидера во время визита в Киев станет увеличение товарооборота между странами. Также переговоры коснутся политики.

Главным приоритетом во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину станут переговоры об увеличении торговли между двумя странами. Об этом заявил председатель группы дружбы Турции и Украины Великого национального собрания (парламента) Йылдырым Тугрул Тюркеш, сообщает в понедельник, 3 февраля, Укринформ.

"Прежде всего хочу заметить, что бизнес-составляющая недостаточна для Украины и Турции. Четыре миллиарда долларов товарооборота – это ничто. Мы должны увеличить его и способствовать бизнесу, сотрудничество должно быть более интенсивным. Это номер один", - отметил Йылдырым Тугрул Тюркеш.

Вторая по важности цель визита, по его словам, - политическая.

"Номер два – это политические вопросы. Турция в хороших отношениях с Украиной. Но у нас также определенные отношения с Российской Федерацией. Мы пытаемся взять на себя роль в решении некоторых вопросов. И мы будем продолжать работать в этом направлении", - добавил депутат турецкого парламента.

Как известно, сегодня Киев с визитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в связи с чем в Киеве могут ограничить движение.

Ранее у Зеленского озвучили повестку дня визита Эрдогана. Как сообщалось, главы государств проведут заседание Стратегического совета и примут участие в бизнес-форуме.

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