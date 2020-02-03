В феврале будет сдана школа в Вишневом, в марте – в Украинке, - советник премьера Юрий Голик

Обе школы станут одними из первых, которые введут в эксплуатацию по программе Большая Стройка. О результатах проверки хода работ на объектах у себя в Facebook написал советник премьер-министра Юрий Голик.

«Сегодня вместе с Главой Киевской ОГА Алексеем Чернышовым воочую убедились, что до открытия школы осталось пару недель», - пишет Голик о школе в Вишневом.

По словам советника премьера, в новом корпусе школы дети Вишневого нуждались уже давно. Сегодня около тысячи школьников вынуждены учиться в две смены в старом корпусе, рассчитанном только на 350 человек.

«Его начали строить в 2006-м году. В 2013-м прекратили. В 2017-м возобновили. В 2020-м наконец-то новый корпус будет открыт», - уточняет Голик.

Новый корпус школы в Вишневом

Как утверждает Голик, школа в Вишневом будет одной из первых, которые откроют в рамках программы Большая Стройка. Всего в течение года Большая Стройка должна подарить детям Украины 100 новых школ, 100 детсадов и 100 стадионов. Курирует проект в правительстве Юрий Голик.

Видео по ссылке.

Губернатор Киевской области Алексей Чернышов и советник премьера проверили работы еще на одном объекте Большой Стройки. Школа в Украинке также практически готова к вводу в эксплуатацию.

«Ее открытие по плану 15 марта», - сообщает советник премьера.

Школа в Украинке