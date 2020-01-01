Эрдоган передал Зеленскому материалы на сторонников Гюлена

Украинский президент поручил СБУ проверить материалы турецкого коллеги по школам сторонников Гюлена в Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал украинском коллеге Владимиру Зеленскому материалы на украинских сторонников Фетхуллы Гюлена, которого в Турции считают терриристом.

"Что касается вопроса о запрете тех организаций, которые стоят за учебными заведениями на территории Украины. Мы с господином президентом выделили продолжительное время, говорили об этой теме, говорили подробно. Знаю, что этот вопрос был на повестке дня между Украиной и Турцией много лет, и он не решался", - ответил Зеленский на вопрос турецкого журналиста о школах сторонников Гюлена в Украине.

Как сообщил президент, он передал эти материалы в СБУ.

"Сегодня я получил подробные вещи, подробные факт от президента Эрдогана, даже разные фамилии. Всю эту информацию я передал нашему руководителю СБУ, которые должен этим заниматься", - сказал он.

Как известно, в Турции религиозного проповедника Фетхуллаху Гюлена считает ответственным за попытку военного переворота в 2016 году. Он с 1999 года живет в США.

В 2018 году Украина выдала Турции нескольких сторонников Гюлена.

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