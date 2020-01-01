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У Зеленского трижды оконфузились с именем Эрдогана

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Пресс-служба Офиса президента Украины несколько раз написала имя турецкого главы с ошибкой.
Зеленский и Эрдоган во время встречи в Киеве
Зеленский и Эрдоган во время встречи в Киеве
Офис президента Украины

Офис президента Владимира Зеленского трижды оконфузился при написании имени президента Турции Реджепа Тайипа, сообщают Українські новини.

Так, Telegram-канале Офиса вышли четыре поста, где имя турецкого лидера написано по-разному.

В первом и во втором постах за 1 февраля, где говорится о приезде Реджепа Тайипа Эрдогана и о его встрече с Владимиром Зеленским, второе имя президента Турции написано с ошибкой - Таїп.

 

3 февраля также вышло два поста, о торжественной церемонии по случаю приезда Реджепа Эрдогана и о начале их встречи с президентом Украины. Сперва ОП исправили свою ошибку и написали имя Эрдогана правильно.

 

Через восемь минут снова допустили прежнюю ошибку.

 

Напомним, пресс-служба Зеленского вместо Латвии "отправила" его в Литву. Офис президента перепутал Литву и Латвию, освещая официальный зарубежный визит Зеленского.

После конфуза с Латвией Зеленский купил для пресс-службы атлас.

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Теги: ошибка, ошибки, конфуз, Эрдоган, Владимир Зеленский, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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