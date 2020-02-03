Иран ушел в отказ. Конфликт вокруг катастрофы МАУ

Украина и Иран спорят из-за уничтожения над Тегераном украинского Боинга, в Иране отказываются делится информацией по авиакатастрофе.

В Украину вернули тела украинцев, погибших в результате атаки иранских военных на самолет МАУ. Иран признал свою вину, но далее расследование застопорилось. Виновные в нападении на пассажирский лайнер так конкретно и не названы, черные ящики не расшифрованы. Теперь же и вовсе появилась информация, что Иран изначально понимал, что сбил украинский самолет ракетами, но несколько дней пытался скрыть эту информацию, рассказывая о расследовании и технических неисправностях.

Корреспондент.net следит за тем, как развиваются события вокруг крушения самолета МАУ.

Сразу все знали

Украинская сторона выяснила, что Иран изначально знал, что самолет МАУ сбила ракета. Рассказал об этом лично президент Владимир Зеленский. В СМИ обнародовали запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании Асеман Эйрлайнз, который видел и пуск ракеты, и момент взрыва.

"Это запись диспетчерской Тегерана с самолетом Ирана, который шел тогда на посадку. Наш самолет взлетел, а в 6:30 должен на посадку был идти иранский самолет. Он все это видел и экипаж начал разговаривать с диспетчером. Там все слышно - он говорит, что "мне кажется, что летит ракета", он это говорит на персидском, и на английском языках, там все зафиксировано", - отметил президент.

По его мнению, это доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что наш самолет сбила ракета.

“После этого выстрела иранский диспетчер выходит на связь с нашим самолетом очень много раз, но там тишина", - добавил Зеленский.

Глава украинского государства подчеркнул, что изначально Иран давил на то, что могла быть техническая ошибка нашего самолета. Также он сообщил, что украинские специалисты, которые прибыли в Тегеран после катастрофы самолета, никуда не имели доступа.

"Комиссия нам сказала, что есть проблема с частями самолета. Как я уже говорил, не было кабины, сидений, а также одного крыла. И в той части самолета, где не было крыла, было понятно, что был какой-то взрыв - по цвету той стороны самолета, где не было крыла. Всю эту информацию мы сразу получили от наших экспертов", - рассказал Зеленский.

Без черных ящиков

Зеленский предполагает, что у Украины могут быть проблемы с тем, чтобы получить информацию с “черных ящиков” сбитого самолета МАУ. По его словам, технически Иран не в состоянии расшифровать “черные ящики”.

Также о проблемах в сотрудничестве с Ираном заявили в украинской Генпрокуратуре, которая также расследует катастрофу самолета.

После публикации в Украине записи с диспетчерской иранского аэропорта, власти Ирана и вовсе заявили, что отказываются предоставлять Украине материалы по делу о сбитом самолете МАУ.

"Этот файл был среди материалов, предоставленных группе экспертов, расследующих катастрофу. (Публикация звукового файла) украинской стороной говорит о том, что больше мы им никаких материалов передавать не будем", - заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резайефар.

Чиновник также отметил, что шаг с публикацией записи был сделан в нарушение международных норм.

В Украине на это ответили призывом к максимально тесному сотрудничеству в вопросе расследования причин трагедии. Киев ожидает, что Иран будет соблюдать статью 26 Чикагской конвенции и Приложения 13 к ней в расследовании авиакатастрофы.

"Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу и работает в штатном режиме, мы на постоянной связи с нашими коллегами, которые находятся в Иране. Позиция Украины остается неизменной: мы настаиваем на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших согласно нормам международного права", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Денежный вопрос

Иран предложил компенсацию семьям жертв катастрофы самолета МАУ в сумме 80 тысяч долларов, Украина будет требовать компенсации в большем размере.

Владимир Зеленский считает такую сумму недостаточной:

"Когда мне женщина (родственница погибшего) говорит, "как мой ребенок пойдет в институт, когда у меня нет работы, а только (погибший) муж был кормильцем. Поэтому 80 тыс. - это мало, хотя человеческая жизнь не измеряется никакими цифрами".

Зеленский добавил, что украинская сторона "будет давить" на Иран ради больших сумм.

Украинское государство выплатит семьям погибших по 200 тысяч гривен, также им положены страховые выплаты от МАУ.