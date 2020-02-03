В МОЗ рассказали о госпитализированных пассажирах Борисполя

Пациенты Александровской больницы, прибывшие из Китая, не были в Ухане и провинции Хубэй, сообщают медики.

Ранее в Киеве госпитализировали двух человек, прибывших из Китая КиевВласть

Двух пациентов, которых госпитализировали с аэропорта Борисполь в Александровскую больницу, не посещали ни город Ухань, ни провинцию Хубэй. Об этом сказал директор Директората общественного здоровья Андрей Скипальский, сообщает Укринформ.

"Сейчас материал, который был собран, направленный в вирусологическую лабораторию Киевского областного лабораторного центра для тестирования на все виды вирусов гриппа, которые есть, циркулируют в Украине. Сегодня в 23 часов будет окончательный результат этих анализов. Хочу отметить, эти пациенты не были именно в провинции Хубэй и в городе Ухань ", - сказал Скипальский.

Он добавил, что они сами обратились к врачам после прибытия из Китая и сообщили о своем состоянии.

Также Скипальский уточнил, что по состоянию на 2 февраля восемь граждан обращались к врачам с гриппоподобными симптомами, ни одно из этих обращений не было квалифицировано как подозрение на новый коронавирус.

Ранее СМИ сообщили, что две команды украинских ученых работают над созданием теста на коронавирус. Ожидается, что результаты будут уже через 10-14 дней.

Напомним, за последние сутки в Китае от коронавируса скончались 57 человек, также было установлено 2829 новых случаев заболевания. В других азиатских странах коронавирусом инфицированы 96 человек, в Европе – 23, в Северной Америке – 13, в Австралии – 12, в других регионах мира – пять человек.

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