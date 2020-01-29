Коронавирус у ребенка из Житомира не подтвердился

По их результатам выделен "аденовирус", против которого своевременно и в полном объеме проведены противоэпидемические мероприятия.

В Житомире не обнаружили коронавирус у ребенка, вернувшегося из Китая

В Житомире не нашли коронавирус у ребенка, который вернулся с отдыха в Китае. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.

"Ребенок находился на стационарном лечении в инфекционном отделении детской больницы им. В.И.Башека. По состоянию на 29.01.2020 г. для вирусологического подтверждения диагноза "коронавирусная инфекция" набор диагностикумов в государстве, в частности в области отсутствует. Поэтому исключение или подтверждение диагноза "коронавирусная инфекция" осуществлялось согласно утвержденного алгоритма путем проведения вирусологических исследований материала от больного ребенка на другие вирусные инфекции", - говорится в сообщении.

Вирусологическая лаборатория областного лабораторного центра провела для ребенка бесплатно 15 исследований. По их результатам выделен "аденовирус", против которого своевременно и в полном объеме проведены противоэпидемические мероприятия.

Учитывая данные вирусологических исследований, диагноз "коронавирусная инфекция" не подтвержден, констатировали в лабцентре.

Ранее СМИ сообщили, что две команды украинских ученых работают над созданием теста на коронавирус. Ожидается, что результаты будут уже через 10-14 дней.

Напомним, за последние сутки в Китае от коронавируса скончались 57 человек, также было установлено 2829 новых случаев заболевания. В других азиатских странах коронавирусом инфицированы 96 человек, в Европе – 23, в Северной Америке – 13, в Австралии – 12, в других регионах мира – пять человек.

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