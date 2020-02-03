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Пристайко задекларировал два миллиона гривен за 2019 год

Комментариев: 1
Доход министра составили 690 тыс. гривен зарплаты в МИД и 1,38 млн гривен возмещений от миссии Украины при НАТО.
Пристайко задекларировал более двух миллионов за год
Пристайко задекларировал более двух миллионов за год

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подал электронную декларацию об имуществе и доходах за 2019 год, в которой указал 2 млн 72 тыс 520 грн доходов.

В частности, за 2019 год Пристайко задекларировал 690 тыс 067 грн заработной платы и 1 млн 382 тыс 453 грн компенсаций в миссии Украины при НАТО, а его жена задекларировала 336 тыс. грн дохода за прошлый год.

Также в совместной собственности с женой Пристайко указал 204 тыс 966 грн и 7 тыс 384 евро на банковских счетах, а также 170 тыс. грн и 35,6 тыс евро наличными.

Согласно декларации, министр совместно с сыном владеет квартирой в Киеве (площадью 33,5 кв.м), а также еще одной квартирой в Киеве совместно с сыном и женой (площадью 72,6 кв.м).

В свою очередь, в собственности жены Пристайко находится три квартиры в Киеве площадью 77,9 кв.м, 54 кв.м и 96,3 кв.м, а также еще одна недостроенная квартира в Киеве площадью 86,9 кв. м.

Ранее Пристайко заявил, что зарплата чиновников, в том числе министров, в размере 16 тысяч гривен является неуважением к государству.

Социологи узнали отношение украинцев к высоким зарплатам чиновников

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Теги: имущество, доходы, декларация о доходах, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bertal    03.02.2020, 21:27
Оценка:  -5
bertal
Класс, нормальная зарплата, такую бы всем работающим людям Украины. Никто бы и не выезжал, а пенсионеры зажили как люди в Европе
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