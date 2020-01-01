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Зеленский вмешался в ситуацию женщины, которой советовали продать собаку

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Кабмин по поручению главы государства узнал, какая реальная ситуация у пенсионерки, которой "слуга народа" советовал продать собаку.
Зеленский дал поручение относительно пенсионерки с собакой
Зеленский дал поручение относительно пенсионерки с собакой
Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский дал поручение Кабмину разобраться с ситуацией вокруг начислений женщине, которой депутат от Слуги народа Евгений Брагарь рекомендовал продать собаку для оплаты коммунальных услуг. Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив заявила в эфире ток-шоу "Свобода слова".

Она извинилась за опрометчивые высказывания депутата и рассказала л поручении главы государства.

"Собственно, еще в пятницу президент поручил правительству разобраться с конкретным вопросом Любови из Кировоградской области. И сегодня мы получили информацию про непосредственно и платежки, которые платит это домохозяйство, эта семья за коммунальные услуги и субсидии, которые она получает. По информации которую сегодня предоставило правительство, эта семья уже с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере чуть больше 3,5 тыс. грн, что в среднем позволяет этой семье платить не более чем 300-350 грн в месяц за коммунальные услуги", - сказала Ковалив.

Конец собакам. Сеть эмоционально ответила нардепу

Напомним, в конце прошлой недели нардеп от президентской фракции Слуга народа Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы оплатить коммуналку. С подобным предложением депутат выступил в эфире одного из телеканалов.

Позже пенсионерка показала свою "элитную" собаку. Она оказалась старой слепой дворняжкой. Позже украинцы в соцсетях устроили флешмоб "Продам собаку".

 

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Теги: собака, собаки, Кабмин Украины, Владимир Зеленский, коммунальные услуги
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Источник: korrespondent.net

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