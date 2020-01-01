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На Донбассе ранен военный

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Сепаратисты 12 раз за сутки обстреливали украинские позиции, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения.
На Донбассе продолжается нарушение перемирия
На Донбассе продолжается нарушение перемирия
facebook.com/pressjfo

В зоне проведения ООС на Донбассе в течение минувших суток сепаратисты 12 раз нарушали режим прекращения огня, один военный был ранен. Об этом сообщает пресс-центр ООС у себя в Facebook.

В результате вражеских обстрелов один украинский защитник был ранен, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение, - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник вел обстрелы с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Четыре обстрела зафиксировали неподалеку Павлополя, один рядом с Опытним, два - в районе Авдеевки, один вблизи Песков, два рядом с Новотошковским, по одному неподалеку Орехового и в районе населенного пункта Новолуганское.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования огневой активности не проявляли, потерь нет.

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Теги: Донбасс, Обстрел, Сепаратисты, Операция объединенных сил
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