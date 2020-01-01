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Дело завода Краян: за экс-нардeпа внесли залог в 16 миллионов

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За бывшего депутата Алeксандра Дубового внесли 15,7 млн гривен залога по делу завода Краян.
Прокуратура просила залог в 30 млн грн
Прокуратура просила залог в 30 млн грн
Lb.ua

За бывшего депутата Верховной Рады Александра Дубового внесли установленный судом залог в размере 15 млн 765 тыс. гривен, сообщают Українські Новини со ссылкой на спикера Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольгу Постолюк.

По ее словам, вся сумма залога была внесена вчера 3 февраля.

Отметим, Дубовому инкриминируют организацию коррупционной аферы по завладению 92 млн грн из бюджета Одессы путем покупки обанкротившегося завода Краян за заведомо вдвое завышенной ценой.

Напомним, в июле суд Одессы вынес оправдательный приговор Труханову и другим чиновникам Одесского горсовета по делу о финансовых махинациях при покупке зданий завода Краян. 

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Теги: коррупция, Одесса, завод, Коррупция в Украине, хищение, нардеп
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Источник: korrespondent.net

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