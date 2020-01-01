Глава Черновицкого облсовета требовал взятку в $400 тысяч – САП

Правоохранители задокументировали факт получения должностным лицом части оговоренных средств, а именно $180 тысяч.

Черновицкий областной совет с декабря 2015 года возглавляет Иван Мунтян Час

Председателю Черновицкого областного совета сообщили о подозрении в требовании и получении неправомерной выгоды от местного предпринимателя. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура во вторник, 4 февраля.

Следствием установлено, что в июле прошлого года председатель Черновицкого облсовета попросил одного из предпринимателей региона предоставить ему неправомерную выгоду в сумме $400 тысяч за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

"В дальнейшем, с августа по октябрь 2019 года, правоохранительными органами задокументирован факт получения должностным лицом части оговоренных средств, а именно $180 тысяч", – говорится в сообщении.

Указано, что на сегодняшний день собрано достаточно доказательств для сообщения главе облсовета о подозрении в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч.4 ст.368 УК Украины).

В свою очередь предприниматель, предоставивший чиновнику неправомерную выгоду, был уведомлен о подозрении по статье о предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение (ч.4 ст.369 УК Украины).

Известно, что Черновицкий областной совет с декабря 2015 года возглавляет председатель Черновицкой областной организации ВО Батькивщина Иван Мунтян.

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