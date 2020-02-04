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В Киев прибыл последний рейс с украинцами из Китая

Комментариев: 2
Украинские авиакомпании приостанавливают полеты в Китай на месяц, но ожидается еще один рейс для эвакуации украинцев из Уханя.

Из китайского курортного города Санья на острове Хайнань в аэропорт Борисполь прибыл последний рейс с украинцами, сообщает ТСН во вторник, 4 февраля.

После прибытия все, кто был в самолете, прошли дополнительные меры безопасности. Первым на борт поднялся врач, измерил температуру у всех пассажиров и членов экипажа, спросил об их здоровье. Если нет никаких противопоказаний и врач дает разрешение, только тогда пассажиры могут проходить дальше паспортный контроль и получать багаж.

Всего на этом рейсе прибыли 204 пассажира – все, по предварительным данным медиков, здоровы.

Прибывшие рассказывают, что их проверяли не только в Борисполе, но и в аэропорту в Китае. По их словам, особой паники в городе Санья нет, но все заведения там закрыты, людей на улицах, как и автомобилей нет. Однако больше всего люди сожалеют, что вынуждены были раньше завершить свой отдых.

Теперь аэропорт Борисполь временно приостанавливает авиасообщение с Китаем. Однако примерно 10-11 февраля должен отправиться самолет к месту поражения, в город Ухань, для эвакуации украинцев.

Напомним, глава СНБО Алексей Данилов заявил, что из заблокированного войсками китайского Уханя не может выехать 51 украинец.
 
Позже стало известно, что власти Китая предварительно дали согласие на эвакуацию граждан Украины из города.

 

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Теги: вирусы, Китай, украинцы, аэропорт Борисполь, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Сливной-Бачок    04.02.2020, 19:44
Оценка:  +2
Сливной-Бачок
Сразу везите этих туристов в зРАДУ к Слугам Коломойского и к ЗЕбилу.
barakuda*777    04.02.2020, 19:22
Оценка:  +2
barakuda*777
Храни нас господь,хоть морозы послал на защиту неньки Украины.
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