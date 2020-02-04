В Киев прибыл последний рейс с украинцами из Китая

Украинские авиакомпании приостанавливают полеты в Китай на месяц, но ожидается еще один рейс для эвакуации украинцев из Уханя.

Из китайского курортного города Санья на острове Хайнань в аэропорт Борисполь прибыл последний рейс с украинцами, сообщает ТСН во вторник, 4 февраля.

После прибытия все, кто был в самолете, прошли дополнительные меры безопасности. Первым на борт поднялся врач, измерил температуру у всех пассажиров и членов экипажа, спросил об их здоровье. Если нет никаких противопоказаний и врач дает разрешение, только тогда пассажиры могут проходить дальше паспортный контроль и получать багаж.

Всего на этом рейсе прибыли 204 пассажира – все, по предварительным данным медиков, здоровы.

Прибывшие рассказывают, что их проверяли не только в Борисполе, но и в аэропорту в Китае. По их словам, особой паники в городе Санья нет, но все заведения там закрыты, людей на улицах, как и автомобилей нет. Однако больше всего люди сожалеют, что вынуждены были раньше завершить свой отдых.

Теперь аэропорт Борисполь временно приостанавливает авиасообщение с Китаем. Однако примерно 10-11 февраля должен отправиться самолет к месту поражения, в город Ухань, для эвакуации украинцев.

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