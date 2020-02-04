Эвакуироваться из Хубея хотят не все украинцы

В эпицентре вспышки коронавируса находятся около 80 украинцев, но эвакуироваться захотели только 53.

В китайской провинции Хубей находятся по меньшей мере 80 украинцев, но желание эвакуироваться изъявили только 53. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщили в МИД, пишет УНН.

"По состоянию на 04.02.2020 Посольство Украины в КНР известно о 80 граждан Украины, которые находятся в г.Ухань и других городах провинции Хубэй, на которые распространяются карантинные мероприятия. При этом, 53 наших соотечественника изъявили желание быть эвакуированными из провинции Хубэй на родину", - говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что в Посольстве в круглосуточном режиме работает оперативная группа по оказанию помощи гражданам Украины, которой в режиме реального времени обрабатываются обращения наших соотечественников.

"Сейчас по поручению КМУ причастны ЦОИВ принимают меры, направленные на реализацию возможного решения правительства об эвакуации граждан Украины из местностей, наиболее пораженных коронавирусом 2019-nCoV. МИД, в пределах своих полномочий, проводится работа с нашими соотечественниками в КНР, в частности, проработана логистическая составляющая и другие практические меры, непосредственно связанные с организацией процесса вывоза украинских граждан", - рассказали в министерстве.

Ранее сегодня в Украину прибыл последний рейс с украинцами из китайского Хайнаня. Украинские авиакомпании приостанавливают полеты в Китай на месяц

Эвакуация из провинции Хубей ожидается в течение недели. Власти Китая предварительно дали согласие на эвакуацию граждан Украины из города.

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