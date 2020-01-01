СМИ: Кабмин пообещал Зеленскому урезать зарплаты

Зарплаты министров будут ограничены, сообщил Алексей Гончарук. Они будут составят 3-5 средних зарплат по стране.

Во время совещания президента Владимира Зеленского с представителями Кабмина и фракции Слуга народа премьер Алексей Гончарук пообещал урезать зарплаты министрам. Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

Зарплаты министров намерены привязать к средней зарплате по стране и они будут составлять 3-5 таких зарплат (примерно 36-60 тысяч гривен).

"Каждый министр отчитался о проделанной работе. Президент заявил о невыполненных заданиях и задачах, которые необходимо реализовать. По премиям Нафтогаза обратились к Наблюдательному совету", - говорится в сообщении.

Кроме того, на совещании с президентом обсудили реорганизацию Министерства молодежи и спорта Украины и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Обсудили реорганизацию угольной отрасли, введение электронной акцизной марки на спирт", - сообщает источник.

Ранее сообщалось, что в Кабмине и МВД разошлись в зарплате Авакова на 100 тысяч. По информации правительства, зарплата главы МВД в декабре составила 186 тысяч гривен, а министерство сообщило, что что Аваков получил только 85 тысяч.

Напомним, правительство обнародовало зарплаты всех министров. В среднем члены Кабмина получают 50-60 тысяч в месяц. С учетом премий в декабре министры и их заместители получили по 100-200 тысяч гривен.

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