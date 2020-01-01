Эксперты нашли в переписи населения Дубилета ошибки

Исследователи сравнили данные Дубилета и Госстата по "половой и возрастной" структуре населения.

Эксперты нашли дыру в электронной переписи населения, которое провела команда министра кабинета министров Дмитрия Дубилета. Об этом сообщает сервис Socialdata, который более 10 лет занимается анализом информационных данных.

Исследователи обратили внимание на "половую и возрастную" структуру населения. Они сравнили данные Дубилета и Государственной службы статистики Украины.

Получив данные, которые были в открытом доступе Госстата, эксперты сгруппировали их по возрастным группам, подобному тому, как это сделала команда министра.

После этого обобщенные по возрастным группам данные сопоставили с показателями презентации Дубилет. Исследователей "поразило практическое одинаковое соотношение между группами по полу и возрасту - что составляет около 88,8%" (данные Дубилет от данных Госкомстата).

сервис Socialdata

Эксперты задались вопросом - "что если данные просто умножили на коэффициент 0,8". При этом небольшие расхождения в финальном отчете - это просто округленные цифры. Исследователи проверили эту теорию и, по их мнению, оказалось, что не было никакой "экстраполяции данных пенсионного реестра на данные Госстата не было".

В конечном итоге "примитивные подсчеты" почти полностью совпали с цифрами переписи Дубилета.

сервис Socialdata

Напомним, Дубилет заявил, что по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине живет 37 млн 289 тысяч человек. Эта цифра названа без учета неподконтрольных территорий и граждан Украины, проживающих за рубежом.

По данным Госстата, численность населения в Украине на 1 декабря 2019 года составила 41 млн 922,7 тыс. человек.

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