Президент поддержал ограничение зарплат чиновников

Правительство приняло решение привязать заработную плату руководителей министерств к средней зарплате по стране.

Президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителей органов исполнительной власти. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба главы государства.

Как указали в Офисе президента, во время совещания с участием представителей Кабмина и Верховной Рады премьер-министр Алексей Гончарук сообщил Зеленскому, что правительство приняло решение упорядочить вопрос выплаты зарплат руководителям министерств.

"Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий - максимальная премия будетсоставлять не более чем один оклад", - подчеркнул глава правительства.

Также, по его словам, вся информация о зарплатах руководства Кабмина будет публичной.

Как считает Зеленский, привязка оплаты труда к коэффициенту средней заработной платы по стране является справедливой.

"Если она увеличивается, то у всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже", - отметил глава государства.

Ранее правительство обнародовало зарплаты министров . В среднем члены Кабмина получают 50-60 тысяч в месяц. С учетом премий в декабре министры и их заместители получили по 100-200 тысяч гривен.