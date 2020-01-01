Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Президент поддержал ограничение зарплат чиновников

Комментариев: 0
Правительство приняло решение привязать заработную плату руководителей министерств к средней зарплате по стране.
Кабмин решил урезать зарплаты чиновникам
Кабмин решил урезать зарплаты чиновникам
National Bank of Ukraine/Flickr
 
Президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителей органов исполнительной власти. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба главы государства. 
 
Как указали в Офисе президента, во время совещания с участием представителей Кабмина и Верховной Рады премьер-министр Алексей Гончарук сообщил Зеленскому, что правительство приняло решение упорядочить вопрос выплаты зарплат руководителям министерств.
 
"Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий - максимальная премия будетсоставлять не более чем один оклад", - подчеркнул глава правительства. 
 
Также, по его словам, вся информация о зарплатах руководства Кабмина будет публичной.
 
Как считает Зеленский, привязка оплаты труда к коэффициенту средней заработной платы по стране является справедливой.
 
"Если она увеличивается, то у всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже", - отметил глава государства.
 
Ранее правительство обнародовало зарплаты министров. В среднем члены Кабмина получают 50-60 тысяч в месяц. С учетом премий в декабре министры и их заместители получили по 100-200 тысяч гривен.
 
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: чиновники, Кабмин Украины, правительство, Владимир Зеленский, зарплата
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь