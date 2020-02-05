Кабмин продаст часть своих зданий
Правительство намерено оптимизировать площади Кабмина, а освободившиеся здания передать в частные руки. Об этом министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет во вторник, 4 февраля, заявил в интервью Радио Свобода.
"Мы около 300 новых мест уже через оптимизацию нашли в рамках Кабмина. Я думаю, что еще будет примерно плюс 200-300. Я думаю, что у нас будет еще возможность одно или два министерства разместить в этом же здании. Я не думаю, что мы сможем переместить, по крайней мере, в ближайшее время какое-то большое министерство. Но не очень большое, я думаю, сможем", - заявил Дубилет.
Он отметил, что недавно в результате сокращений в Государственной службе статистики были освобождены 200 объектов недвижимости. Все эти объекты, по его словам, были переданы на приватизацию или на аренду через ProZorro-продажи.
Напомним, на прошлой неделе Дубилет рассказал, что выгнал из Кабмина парикмахеров.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet