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Кабмин продаст часть своих зданий

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Министр Кабинета министров рассказал о сокращении и оптимизации ведомств, а также об освобождении площадей.
Здание Кабмина
Здание Кабмина
Корреспондент.net

Правительство намерено оптимизировать площади Кабмина, а освободившиеся здания передать в частные руки. Об этом министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет во вторник, 4 февраля, заявил в интервью Радио Свобода.

"Мы около 300 новых мест уже через оптимизацию нашли в рамках Кабмина. Я думаю, что еще будет примерно плюс 200-300. Я думаю, что у нас будет еще возможность одно или два министерства разместить в этом же здании. Я не думаю, что мы сможем переместить, по крайней мере, в ближайшее время какое-то большое министерство. Но не очень большое, я думаю, сможем", - заявил Дубилет.

Он отметил, что недавно в результате сокращений в Государственной службе статистики были освобождены 200 объектов недвижимости. Все эти объекты, по его словам, были переданы на приватизацию или на аренду через ProZorro-продажи.

Напомним, на прошлой неделе Дубилет рассказал, что выгнал из Кабмина парикмахеров.

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Теги: приватизация, Кабмин Украины, здания [-, Дмитрий Дубилет
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ШтормЗайцев    05.02.2020, 09:30
Оценка:  0
ШтормЗайцев
Застройшики требуют у тупого клоуна землю в центре Киева.
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